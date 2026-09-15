Главу объединения детективов Петербурга осудили за работу на спецслужбы Украины

Приговор Петербургского городского суда в отношении президента некоммерческого партнерства «Международное объединение детективов» Андрея Матушкина вступил в законную силу. По данным УФСБ по Петербургу и Ленобласти, он за деньги передавал украинским спецслужбам сведения о представителях российских органов власти. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Матушкин использовал статус руководителя частной детективной организации для сбора и передачи информации

Фото: скриншот из видео УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Андрей Матушкин использовал статус руководителя частной детективной организации для сбора и передачи информации

Фото: скриншот из видео УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, Матушкин использовал статус руководителя частной детективной организации для сбора и передачи информации. По версии силовиков, он действовал в интересах и по заданию спецслужб Украины. В ФСБ утверждают, что полученные от Матушкина сведения впоследствии использовались для подрывной деятельности на территории России.

Ранее СМИ сообщали, что Андрей Матушкин находится под стражей с сентября 2025 года. Некоммерческое партнерство «Международное объединение детективов» было создано в конце 2000-х годов. Организация позиционирует себя как сообщество детективов, представителей силовых и охранных структур из разных стран.

Константин Леньков