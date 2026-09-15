В Ленобласти введут единый лимит на заправку в 30 литров до 1 октября

Ситуация с обеспечением топливом в Ленинградской области остается сложной, однако власти согласовали ряд мер для ее стабилизации. Об этом 15 сентября сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Ленобласти решили пока не вводить QR-коды и талоны на бензин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Власти Ленобласти решили пока не вводить QR-коды и талоны на бензин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Во вторник глава Ленобласти встретился с руководителями вертикально интегрированных нефтяных компаний. На встрече он задал вопросы жителей региона о ситуации с бензином, чтобы получить информацию непосредственно от поставщиков.

По словам господина Дрозденко, ситуация с бензином АИ-92 постепенно стабилизируется: топливо есть, а прогноз остается положительным. С АИ-95 ситуация пока сложнее — бензин в продаже имеется, но его объемы ниже обычных. Перебоев с дизельным топливом, по данным губернатора, нет.

Одной из причин сложившейся ситуации стало прекращение работы примерно 20% частных и небольших АЗС. Они не смогли приобрести необходимые объемы топлива на бирже, из-за чего нагрузка на другие заправки выросла.

Нефтяные компании предложили временно установить единый лимит отпуска топлива на всех АЗС — 30 литров за одну заправку.

«Это как временная мера, до 1-го октября»,— говорится в сообщении губернатора.

От введения QR-кодов и талонов для населения решили отказаться. По словам Дрозденко, такие меры создадут «лишние неудобства».

«Система „чёт-нечет“ в резерве, но пока постараемся обойтись без нее»,— добавил губернатор.

Матвей Николаев