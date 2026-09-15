В Ленобласти введут единый лимит на заправку в 30 литров до 1 октября
Ситуация с обеспечением топливом в Ленинградской области остается сложной, однако власти согласовали ряд мер для ее стабилизации. Об этом 15 сентября сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Власти Ленобласти решили пока не вводить QR-коды и талоны на бензин
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Во вторник глава Ленобласти встретился с руководителями вертикально интегрированных нефтяных компаний. На встрече он задал вопросы жителей региона о ситуации с бензином, чтобы получить информацию непосредственно от поставщиков.
По словам господина Дрозденко, ситуация с бензином АИ-92 постепенно стабилизируется: топливо есть, а прогноз остается положительным. С АИ-95 ситуация пока сложнее — бензин в продаже имеется, но его объемы ниже обычных. Перебоев с дизельным топливом, по данным губернатора, нет.
Одной из причин сложившейся ситуации стало прекращение работы примерно 20% частных и небольших АЗС. Они не смогли приобрести необходимые объемы топлива на бирже, из-за чего нагрузка на другие заправки выросла.
Нефтяные компании предложили временно установить единый лимит отпуска топлива на всех АЗС — 30 литров за одну заправку.
«Это как временная мера, до 1-го октября»,— говорится в сообщении губернатора.
От введения QR-кодов и талонов для населения решили отказаться. По словам Дрозденко, такие меры создадут «лишние неудобства».
«Система „чёт-нечет“ в резерве, но пока постараемся обойтись без нее»,— добавил губернатор.