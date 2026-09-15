В Карелии начали выдавать льготные кредиты селлерам после атак на Wildberries

Предприниматели Карелии, чей бизнес пострадал от атак на объекты Wildberries, смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Выдача займов по программе Минэкономразвития России, Банка России и Корпорации МСП началась 11 сентября, сообщили в Минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Размер кредита составляет от 500 тыс. до 500 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Размер кредита составляет от 500 тыс. до 500 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Размер кредита составляет от 500 тыс. до 500 млн руб., срок — до 1,5 года. Ставка рассчитывается по формуле «ключевая ставка плюс 3%». Общий лимит программы составляет 50 млрд руб. Средства можно направить, в частности, на закупку сырья и товаров.

При недостатке залога предприниматели могут воспользоваться «зонтичным» поручительством Корпорации МСП. Оно покрывает до 50% суммы кредита. Услуга для бизнеса бесплатна — комиссию банку выплачивает кредитная организация.

В Минэкономразвития отметили, что дополнительные гарантии предпринимателям в Карелии предоставляет также Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса. Фонд может поручиться по кредитам и банковским гарантиям на сумму до 35 млн руб., но не более чем за 70% обязательств. Региональный механизм можно сочетать с федеральным «зонтичным» поручительством.

Кредиты выдают 73 банка — участника программы. Среди них ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк и МСП Банк. Условия кредитования предпринимателям рекомендуют уточнять непосредственно в банках.

Этим летом атакам БПЛА подверглись логистические центры Wildberries в нескольких регионах. С 18 по 24 июля удары пришлись по объектам компании в Московской и Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Петербурге, Ленинградской области и Крыму.

После атак WB Банк предоставил пострадавшим продавцам трехмесячную отсрочку по кредитам и займам. Банк России также рекомендовал кредиторам рассматривать заявления предпринимателей о реструктуризации задолженности и не требовать досрочного погашения займов у пострадавших селлеров.

Карина Дроздецкая