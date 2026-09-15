На проспекте Энгельса у метро «Озерки» сошел с рельсов трамвай
Трамвай с пассажирами сошел с рельсов на проспекте Энгельса в Петербурге, у станции метро «Озерки». Об этом сообщает 78.ru.
Трамвай с пассажирами сошел с рельсов на проспекте Энгельса в Петербурге
Фото: Telegram-канал «Мегаполис»
В результате аварии никто не пострадал. ДТП произошло напротив дома №124 по проспекту Энгельса.
«Аварийные службы сейчас работают над тем, чтобы поставить его обратно на рельсы. По словам пассажирки, дорожники обещали уложиться в 10 минут»,— передают журналисты.
Из-за происшествия на участке образовалось скопление других трамваев.