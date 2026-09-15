Заполярье потратит на инфраструктуру полмиллиарда

507 млн рублей выделили на реализацию проектов инфраструктуры в Мурманской области, 300 млн из них — средства областного бюджета. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании и в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По заявлению губернатора Андрея Чибиса, это на 100 миллионов рублей больше, чем в 2025 году

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ По заявлению губернатора Андрея Чибиса, это на 100 миллионов рублей больше, чем в 2025 году

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

По словам губернатора, объем финансирования вырос на 100 млн рублей по сравнению с 2025 годом. В этом сезоне власти запланировали более 60 проектов в 16 муниципалитетах.

«С 2020 года программа „На Севере — твой проект!“ помогает реализовывать инициативы северян. Это обновление детских и спортивных площадок, создание новых объектов благоустройства. В 2026 году новой категорией стали муралы, а в 2027-м добавляем категорию ТСН [товарищество собственников недвижимости. — „Ъ“] для инициативных собственников жилья»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

В 2026 году в программу впервые включили муралы. Два уже появились в Гаджиево и один — в Мурманске. В следующем году для участия в программе добавят проекты товариществ собственников недвижимости.

Также на оперативном совещании напомнили, что жителям региона больше не нужно софинансировать проекты. Такое требование отменили в сентябре 2025 года по поручению губернатора Андрея Чибиса. Теперь расходы на проекты покрываются из бюджета, а в отдельных случаях к их финансированию подключаются меценаты и спонсоры.

Мария Одностеблец