Депутату петербургского ЗакСа Елене Раховой запросили 5 лет колонии

Государственный обвинитель попросил назначить депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга наказание в виде реального лишения свободы на 5 лет в колонии общего режима, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад» из зала суда. Также прокурор просил назначить ей штраф в размере 3 млн рублей. Парламентария обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) из-за трудоустройства мертвых душ в школе №619 Калининского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутата обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Депутата обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным следствия, с 2009 по 2023 год в штате школы числились несколько человек, которые фактически на работе не появлялись, при этом получали зарплату. В Следкоме заявляли, что общий ущерб бюджету составил 24,2 млн рублей. Средствами фигуранты воспользовались по своему усмотрению, утверждают в прокуратуре.

Обвиняемая Рахова в конце 2009 года по просьбе своего гражданского мужа Григория Колотова обратилась к директору школы с предложением трудоустроить дочь его знакомой. Банковская карта сотрудницы позже была передана господину Колотову. Как заявил представитель прокуратуры, средства со счета депутат Рахова использовала для личных целей. Рахова не признала вину. Она возместила ущерб.

Также по делу о «мертвых душах» проходят три сотрудника школы, в том числе директор Ирина Байкова. Работники школы утверждали, что всю зарплату фиктивных коллег тратили на нужды школы. В ходе судебного разбирательства обвиняемые представили чеки на школьные расходы. Гособвинитель во время прений заявил, что школа финансировалась в полном объеме и дополнительных вложений не требовала. Для работников школы прокурор запросил сроки от 5,5 до 7 лет лишения свободы.

Судебное следствие рассматривали с конца 2024 года. Елена Рахова стала первым депутатом Законодательного собрания созыва 2021-2026 годов, в отношении которого возбудили уголовное дело.

Константин Леньков