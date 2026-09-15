Новак обсудил ситуацию с топливом в Петербурге и Ленобласти

Правительство России отдельно обсудило ситуацию на рынке топлива в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Совещание провел вице-премьер Александр Новак, в нем участвовали представители Минэнерго, ФАС, Минтранса, регионов и нефтяных компаний, сообщается на сайте правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В правительстве отметили, что крупные нефтяные компании удерживают розничные цены в пределах ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ В правительстве отметили, что крупные нефтяные компании удерживают розничные цены в пределах ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Участники совещания оценили производство и потребление нефтепродуктов, загрузку НПЗ и имеющиеся запасы топлива. Также обсудили поставки в регионы, где возникли локальные перебои. В ручном режиме сейчас обеспечивают поставки в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, Пермский и Краснодарский края. Ситуацию в Петербурге и Ленобласти рассмотрели отдельно.

По данным Минэнерго, на нескольких НПЗ уже запустили дополнительные установки. Это позволило увеличить выпуск нефтепродуктов. Минэнерго и ФАС также продолжают работу над соглашениями с независимыми НПЗ и АЗС, которые должны помочь сохранить приемлемый уровень цен.

ФАС возбудила 55 дел о нарушениях антимонопольного законодательства и выдала 83 предупреждения. Из них 51 уже исполнено. В правительстве отметили, что крупные нефтяные компании удерживают розничные цены в пределах ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции.

Господин Новак поручил продолжить постоянный мониторинг рынка топлива и усилить региональный анализ состояния заправочной инфраструктуры. Кроме того, профильным ведомствам поручено усилить контроль за ценообразованием в мелкооптовом сегменте.

Подробнее о новой волне топливного кризисе в Санкт-Петербурге и Ленобласти — в материале «Ъ Северо-Запад» «Бензин встал в очередь».

Карина Дроздецкая