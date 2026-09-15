В «Ушкуйнике» предложили активнее привлекать гражданских к противодействию БПЛА

Гражданские специалисты способны и должны участвовать в отражении атак беспилотников, причем большинству из них не потребуется оружие. Об этом заявил генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Ушкуйника»: гражданские могут помогать отражать атаки беспилотников

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Глава «Ушкуйника»: гражданские могут помогать отражать атаки беспилотников

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По его словам, основное возражение против привлечения гражданских связано с опасениями по поводу предоставления им оружия. Однако, считает господин Чадаев, такой подход не учитывает специфику противодействия беспилотникам.

«В ней на одного человека, который применяет оружие, приходится 10-15 специалистов, которые не имеют никакого отношения к применению оружия, а занимаются установкой сенсоров, системами слежения, радарами, наведением и так далее»,— рассказал Алексей Чадаев.

Он отметил, что борьба с БПЛА в значительной степени представляет собой инженерно-техническую и IT-задачу, поэтому к этой работе могут и должны привлекаться гражданские специалисты.

По словам главы «Ушкуйника», противодействие массовым атакам дронов требует большого числа высококвалифицированных специалистов и высокого уровня организации их работы.

«И именно с этими сложностями и борются те, кто отвечает за оборону России от дальнобойных дронов»,— подчеркнул Алексей Чадаев.

Матвей Николаев