Власти Петербурга объяснили нехватку бензина высоким спросом

Власти Петербурга объяснили нехватку бензина на АЗС высоким спросом. Потребность в бензине АИ-92 и АИ-95 пока превышает объемы текущих поставок, сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В комитете отметили, что из-за разницы между спросом и поставками бензин может временно отсутствовать на заправках

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В комитете отметили, что из-за разницы между спросом и поставками бензин может временно отсутствовать на заправках

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В комитете отметили, что из-за разницы между спросом и поставками бензин может временно отсутствовать на заправках.

«Спрос на бензин марок АИ-92 и АИ-95 временно опережает объемы текущих поставок, из-за чего отсутствие топлива может наблюдаться в период транспортировки бензина с мест его хранения до АЗС для последующей продажи, что приводит к образованию очередей»,— прокомментировали в городском комитете.

Городские власти сообщили, что они взаимодействуют с крупнейшими операторами АЗС и помогают им решать логистические вопросы. В комитете рассчитывают таким образом обеспечить своевременное пополнение запасов топлива на заправках. Как говорят власти, ситуация с дизельным топливом остается стабильной. Его поставок достаточно для населения, общественного транспорта и специальных служб.

О новом топливном кризисе в Петербурге и Ленобласти — в материале «Ъ Северо-Запада» «Бензин встал в очередь».

Карина Дроздецкая