Главные новости за 14 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Арбитражный суд Краснодарского края увеличил размер исковых требований Морспасслужбы к владельцам, фрахтователю и страховщикам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» до 1,2 млрд руб.

Правительство РФ организовало работу по обеспечению поставок топлива на Кубань. Поставки в регионы с локальными перебоями, включая Краснодарский край, корректируют в ручном режиме.

В Сочи в результате падения обломков беспилотников пострадали пять человек, в том числе ребенок. Одного взрослого госпитализировали, остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Краснодарский край занял 51-е место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. Во втором квартале 2026 года показатель на Кубани составил 2%, не изменившись за год.

В Севастополе за минувшие сутки при отражении атак беспилотников были нейтрализованы 27 БПЛА. В результате обстрелов пострадали четыре человека.

Владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в Краснодарском крае поставили на учет в информационной системе «Хорриот» более 2 млн голов домашней птицы.

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность 111 человек, причастных к незаконному обороту оружия, в 43 регионах России, в том числе в Адыгее.

Спасатели ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками «Кубань-СПАС» и Южного конно-кинологического спасательного центра с 10 сентября ведут поиски туриста, пропавшего в горах Сочи.

Пожар на территории заповедника «Утриш» в Анапе ликвидирован днем 14 сентября. В ликвидации огня были задействованы 89 специалистов и 29 единиц техники.

По итогам второго конкурса грантов губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева финансовую помощь получат 99 социально значимых проектов. Общий объем грантовой поддержки в 2026 году составит почти 494 млн руб.