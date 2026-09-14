На Кубани на учет поставили более 2 млн голов домашней птицы

Владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в Краснодарском крае поставили на учет в информационной системе «Хорриот» более 2 млн голов домашней птицы. Об этом сообщили в департаменте ветеринарии Краснодарского края в ответе на запрос «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как отмечено в документе, наибольшее количество поголовья учтено в Павловском, Каневском, Мостовском, Новопокровском районах, а также в Армавире.

Поставить домашнюю птицу даже в небольших хозяйствах под федеральный контроль предписывалось постановлением правительства РФ от апреля 2023 года. Этот документ утвердил перечень животных, подлежащих индивидуальной или групповой маркировке, а также даты, к которым это надлежало сделать. Cвиней предписывалось пересчитать до 1 сентября 2024 года, оленей, верблюдов и пчел — к 1 сентября 2025 года, домашнюю птицу — до 1 сентября 2026 года.



По ст. 10.6 КоАП РФ лицам, нарушившим ветеринарно-санитарные правила, грозит штраф до 1 тыс. руб., а юрлицам — до 20 тыс. руб. с возможной приостановкой деятельности на срок до 60 суток.

В департаменте ветеринарии Кубани отметили, что новые меры направлены на обеспечение эпизоотического благополучия территории и прослеживаемости сельскохозяйственной продукции.

«Для постановки птицы на учет владельцы обращаются в государственные бюджетные учреждения ветеринарии городов и районов края, представляя согласие на обработку персональных данных и указывая в заявлении сведения о биологическом виде, породе, дате рождения, цели и типе содержания, месте содержания, а также данные о владельце и количестве голов»,— напомнили в департаменте.

Ранее некоторые граждане понесли кур для регистрации в МФЦ — в соцсетях завирусились соответствующие ролики.

Подробнее — в материале «Пересчет кур вышел на новый уровень».

Наталья Решетняк