В горах Сочи с 10 сентября ищут пропавшего туриста

Спасатели ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками «Кубань-СПАС» и Южного конно-кинологического спасательного центра с 10 сентября ведут поиски туриста, пропавшего в горах Сочи. Об этом сообщает ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах / Коммерсантъ Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Известно, что турист отправился в одиночный поход 2 сентября и 7-го числа должен был выйти на связь и сообщить место окончания маршрута. Свой поход в МЧС он не регистрировал.

С просьбой о помощи в спасательный отряд обратились родственники пропавшего. Точного маршрута мужчины у них не было, телефон туриста недоступен. Сегодня спасатели обследуют хребет Иегош и склоны горы Волчицы.

Ранее были обследованы горно-лесной массив хребтов Алек, Ац и Ажек, реки Чвижепсе и Хоста, а также горно-лесная местность села Воронцовка. На данный момент пропавший не обнаружен, поиски продолжаются.

Алина Зорина