Исковые требования по крушению танкеров «Волгонефть» увеличили до 1,2 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края увеличил размер исковых требований Морспасслужбы к владельцам, фрахтователю и страховщикам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» до 1,2 млрд руб. Речь идет о компенсации расходов на ликвидацию последствий крушения судов у Керченского пролива в декабре 2024 года. Суд удовлетворил ходатайство ведомства об уточнении требований, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ответчиками по делу выступают компании «Каматрансойл» — владелец «Волгонефть-212», «Кама шиппинг» — фрахтователь этого судна, «Волгатранснефть» — владелец «Волгонефть-239», а также страховые компании ВСК и «Абсолют Страхование». Первоначально Морспасслужба требовала взыскать 485,1 млн руб.

Как пояснила представитель ведомства в суде, первоначальный расчет охватывал расходы с 25 декабря 2024 года по конец апреля 2025 года. После возобновления рассмотрения дела истец представил расчет за весь период до 31 декабря 2025 года. Сумма требований составила 1 млрд 205,3 млн руб.

Представители ответчиков не возражали против уточнения требований, отметив, что такое право предусмотрено законодательством. Повторное предварительное заседание назначено на 28 октября.

Ранее Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решения об отказе страховщикам «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в создании фондов ограничения ответственности за ущерб от загрязнения нефтью. При повторном рассмотрении требований Морспасслужбы был создан фонд ограничения ответственности страховщиков в размере 1 млрд руб.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года у Керченского пролива. На судах находилось около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате аварии в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов.

Вячеслав Рыжков