В результате налета БПЛА в Севастополе пострадали 4 человека

В Севастополе за минувшие сутки при отражении атак беспилотников были нейтрализованы 27 БПЛА. В результате обстрелов пострадали четыре человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По его словам, вечером в городскую больницу доставили мужчину и женщину с осколочными ранениями. Во время одной из воздушных тревог они находились на площади Нахимова, то есть на открытом пространстве.

Господин Развожаев призвал жителей Севастополя при объявлении воздушной тревоги покидать открытые территории и оставаться в безопасных местах до сигнала отбоя.

Как сообщалось, российские средства ПВО в ночь на 14 сентября перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников самолетного типа. Атака продолжалась с 20:00 13 сентября до 08:00 14 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Смоленской областями, Крымом и Краснодарским краем, а также над акваторией Черного моря.

Вячеслав Рыжков