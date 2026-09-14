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Четыре взрослых и ребенок пострадали в результате налета БПЛА в Сочи

В Сочи в результате падения обломков беспилотников пострадали пять человек, в том числе ребенок. Одного взрослого госпитализировали, остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно, передает оперштаб Кубани.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Повреждения получили три частных дома. Еще в нескольких местах зафиксировано падение фрагментов беспилотников, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля и во дворе частного дома.

На всех местах происшествий работают оперативные и специальные службы. Специалисты устанавливают последствия падения обломков и устраняют повреждения.

Вячеслав Рыжков

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