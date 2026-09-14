Четыре взрослых и ребенок пострадали в результате налета БПЛА в Сочи
В Сочи в результате падения обломков беспилотников пострадали пять человек, в том числе ребенок. Одного взрослого госпитализировали, остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно, передает оперштаб Кубани.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Повреждения получили три частных дома. Еще в нескольких местах зафиксировано падение фрагментов беспилотников, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля и во дворе частного дома.
На всех местах происшествий работают оперативные и специальные службы. Специалисты устанавливают последствия падения обломков и устраняют повреждения.