Четыре взрослых и ребенок пострадали в результате налета БПЛА в Сочи

В Сочи в результате падения обломков беспилотников пострадали пять человек, в том числе ребенок. Одного взрослого госпитализировали, остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Повреждения получили три частных дома. Еще в нескольких местах зафиксировано падение фрагментов беспилотников, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля и во дворе частного дома.

На всех местах происшествий работают оперативные и специальные службы. Специалисты устанавливают последствия падения обломков и устраняют повреждения.

Вячеслав Рыжков