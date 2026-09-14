Пожар на территории заповедника «Утриш» в Анапе потушили

Пожар на территории заповедника «Утриш» в Анапе ликвидирован днем 14 сентября. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: max.ru / sbmaslova Фото: max.ru / sbmaslova

В ликвидации огня были задействованы 89 специалистов и 29 единиц техники. К тушению с воздуха также привлекли вертолет Ми-8 МЧС России, который, по данным на 11 сентября, выполнил более 20 сбросов воды.

Пожар в районе Малого Утриша снова возник вечером 10 октября. Изначально в тушении были задействованы 15 человек. Специалистами предпринимались все меры, чтобы не допустить распространения огня на жилой сектор. Работы осложняли труднодоступный рельеф и сухая ветреная погода.

Алина Зорина