В Адыгее и еще 42 регионах РФ задержали нелегальных «оружейников»

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность 111 человек, причастных к незаконному обороту оружия, в 43 регионах России, в том числе в Адыгее. Силовики также прекратили работу 37 подпольных мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В ходе операций из незаконного оборота изъято 297 единиц огнестрельного оружия, в том числе 11 гранатометов, четыре пистолета-пулемета, шесть пулеметов, штурмовая винтовка, 74 автомата, 77 пистолетов и револьверов, а также 124 винтовки, карабина и ружья.

Кроме того, обнаружены 223 гранаты, 82,5 кг взрывчатых веществ и около 92 тыс. патронов различного калибра.

Обыски проводились в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, а также Адыгее, Алтае, Бурятии, Дагестане, Крыму, Северной Осетии, Якутии, Тыве, Хакасии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии и других регионах.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены в региональные подразделения МВД для проведения криминалистических исследований. По их результатам будут решаться вопросы о возбуждении уголовных дел по статьям УК РФ о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконном изготовлении оружия.

Вячеслав Рыжков