Гранты губернатора Кубани по итогам второго конкурса получат 99 проектов

По итогам второго конкурса грантов губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева финансовую помощь получат 99 социально значимых проектов. Общий объем грантовой поддержки в 2026 году составит почти 494 млн руб., из них 93,8 млн руб. — софинансирование Фонда президентских грантов. Одним из победителей стал проект реабилитационного центра некоммерческой организации «Ритм», сообщила пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам Вениамина Кондратьева, в октябре в реабилитационном центре начнут оказывать помощь участникам специальной военной операции. На полученные средства центр приобретет современное роботизированное оборудование для реабилитации.

«По итогам второго грантового конкурса финансовую помощь получат 99 социально значимых проектов. Они охватывают самые разные сферы: образование, науку, здравоохранение, поддержку семей, патриотическое воспитание и спорт. Всего за четыре года грантовую помощь получили свыше 1100 социально ориентированных некоммерческих организаций края на общую сумму 1,7 миллиарда рублей»,— отметил Вениамин Кондратьев.

На второй конкурс в 2026 году поступило 196 заявок. Лидером среди муниципалитетов по количеству поддержанных проектов стал Краснодар — победителем стала 31 инициатива. По семь проектов-победителей представили Новороссийск, Армавир и Ленинградский округ.

Алина Зорина