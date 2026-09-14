Поставки топлива в Краснодарский край корректируют в ручном режиме

Правительство РФ организовало работу по обеспечению поставок топлива на Кубань. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, в ходе которого стало известно, что поставки в регионы с локальными перебоями, включая Краснодарский край, корректируют в ручном режиме, сообщили в кабмине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В совещании приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, представители Совета Федерации, Госдумы, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, главы регионов и отраслевые компании. Рассмотрены баланс производства и потребления нефтепродуктов, загрузка производственной инфраструктуры и имеющиеся запасы.

Минэнерго доложило, что на ряде НПЗ введены в эксплуатацию дополнительные установки, что позволило нарастить выпуск нефтепродуктов. Продолжается проработка соглашений между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны и Минэнерго и ФАС — с другой, направленных на поддержание приемлемого уровня цен. Отмечается, что северный завоз идет в срок и без перебоев.

ФАС возбудила 55 дел и выдала 83 предупреждения, из которых 51 исполнено. Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены в рамках ранее согласованных параметров, близких к инфляции. Помимо Краснодарского края, корректировка поставок организована для Екатеринбурга, Челябинской, Архангельской, Тверской и Белгородской областей, Пермского края, а также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Александр Новак поручил продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива, более четко оценивать баланс производства и потребления во всех субъектах, своевременно предлагать механизмы решения возникающих вопросов и обеспечить детальный региональный анализ заправочной инфраструктуры. Также поручено усилить контроль за ценообразованием в мелкооптовом сегменте.

Алина Зорина