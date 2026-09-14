Кубань оказалась на 51-м месте в рейтинге регионов РФ по уровню безработицы

Краснодарский край занял 51-е место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. Во втором квартале 2026 года показатель на Кубани составил 2%, не изменившись за год, следует из данных Росстата, которые приводит «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В среднем жители края, находившиеся в поиске работы, тратили на это 5,7 месяца. Средний срок поиска работы по России составил 5,5 месяца.

Адыгея заняла 49-е место в рейтинге с уровнем безработицы 2%. Средний срок поиска работы в регионе составил 2,7 месяца. Ростовская область расположилась на 47-й позиции: безработица составила 1,9%, а на поиск работы в среднем уходило 6,2 месяца.

Минимальный уровень безработицы зафиксирован в Нижегородской и Калужской областях — по 0,9%. Быстрее всего работу находили жители Саратовской и Астраханской областей, Калмыкии и Ямало-Ненецкого автономного округа — в среднем менее чем за два месяца.

Наиболее продолжительный поиск работы отмечен в Еврейской автономной области — 10,7 месяца, Дагестане — 8,7 месяца и Псковской области — 8,5 месяца.

Вячеслав Рыжков