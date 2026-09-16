Системы хранения для разных зон дома — от гардеробных и спален до гостиных и библиотек, которые легко комбинируются между собой, представил итальянский бренд MisuraEmme. Несмотря на различия в дизайне, у моделей единая модульная сетка. Конфигурация моделей, например наличие алюминиевого профиля, на который навешиваются элементы, панелей буазери одинаковых пропорций, позволяет архитекторам плавно переходить от одной мебельной системы к другой, не нарушая визуальной целостности проекта. Близкая палитра отделок дает возможность выдержать и общую цветовую гамму интерьера.

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Для спальни бренд предлагает серию Palo Alto. Например, наряду с корпусными шкафами I-Box можно использовать системы хранения Free, где высокие двери-перегородки, от пола до потолка, крепятся к стойкам, позволяя закрывать ниши целиком или отделять спальню от гардеробной или ванной. Другая опция — система хранения Wall с буазери, стеклянными секциями и подсветкой.

Среди предложений для гостиной — буазери Puzzle на алюминиевом каркасе с витринами и полками, система стеллажей Crossing, которая выдерживает нагрузку до 400 кг. В линейку входят открытые полки, ящики и навесные шкафы с распашными, откидными или раздвижными фасадами. Система Over позволяет оформить пролеты длиной до 2,2 м, также снабжена встроенной подсветкой и отделками из стекла, кожи, металла и мрамора.

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Совместимость и вариативность разных систем позволяют архитекторам работать без повторов: не дублировать одни те же модели от комнаты к комнате, но использовать единый выразительный язык для всего пространства. При этом избавляет от необходимости задумываться об оформлении стыков между материалами и поддержании гармонии между элементами.

Марина Юшкевич