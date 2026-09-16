Дух Тосканы

Туристы ездят сюда ради кулинарных мастер-классов и погружения в аутентичный итальянский быт среди оливковых рощ и виноградников. Тоскана — регион, который славится искусством, выдающейся архитектурой и гастрономией. А недавно здесь появилась точка притяжения — курорт Castelfalfi Resort в Кастельфальфи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды курорта Castelfalfi Resort

Фото: Alessandro Moggi Виды курорта Castelfalfi Resort

Фото: Alessandro Moggi

Этот проект — яркая иллюстрация распространенного в Италии подхода к возрождению исторических борго, небольших поселений с ценным архитектурным и культурным наследием. Туристов привлекает их самобытность и шанс погрузиться в местную жизнь, а инвесторы получают возможность адаптировать к современным требованиям имеющуюся застройку и инфраструктуру, не начиная строительство с нуля. Такой подход помогает вдохнуть новую жизнь в территории, которые долгое время пустовали,— как эта некогда тихая тосканская деревушка недалеко от Вольтерры и Сан-Джиминьяно.

Гуляя по ее мощеным улочкам, легко перенестись в прошлое и представить себе, как выглядели эти земли много веков назад. Их история восходит к этрусскому периоду, а само поселение впервые упоминается в источниках в 754 году: Castrum Faolfi (замок Фаольфо) основан, по всей видимости, лангобардским князем Фаольфо. Имя этого правителя сохранилось в названии поселения и теперь, в XXI веке, ассоциируется с роскошью пятизвездного курорта.

С этим местом неразрывно связаны и две влиятельные флорентийские семьи — Медичи и Каэтани. Об этом напоминают сохранившиеся гербы и эмблемы династий. До нас дошел и портрет Констанцы Каэтани, написанный в конце XV века неизвестным художником. Оригинал хранится в Национальной галерее в Лондоне, а точная копия украшает обновленные интерьеры замка.

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XX век и особенно Вторая мировая война принесли в эти места упадок и разруху. Некогда процветавшее поселение превратилось в город-призрак. Замок долго лежал в руинах: башни частично обрушились, деревянные перекрытия провалились, древние стены заросли диким плющом.

Своим вторым рождением Кастельфальфи обязан нынешним владельцам — семье миллиардера Шри Пракаша Лохии. Они приобрели поместье в 2021 году, провели масштабную реконструкцию замка и окружающих территорий и вернули им былое величие. «Когда Шри Пракаш Лохия впервые здесь оказался, он сразу влюбился в ароматы и дух Тосканы»,— вспоминает управляющий отелем Мунир Хуссейни.

Реновация проводилась максимально бережно и с уважением к прошлому: каждый элемент подбирался с учетом исторических аналогов, каждая деталь была продумана, чтобы ни в коем случае не нарушить уникальную атмосферу. Сегодня это современный курорт, располагающий 146 номерами и люксами, отдельными виллами и роскошным пентхаусом Stefano Ricci La Rocca. Интерьеры, над которыми работали известные бюро (Blue Sky Hospitality Ltd, Affine Design, Caberlon Caroppi), оформлены в красках тосканских пейзажей, в общественных и уличных зонах размещена дизайнерская мебель: культовые диваны и кресла Edra в обивках, повторяющих цвета окружающего ландшафта. «Здесь нет ни одного случайного предмета, все они появились в результате диалога с душой этого места,— объясняет Моника Маццеи, вице-президент Edra.— Наша штаб-квартира находится недалеко отсюда. У нас те же пейзажи, закаты, те же представления о красоте вне времени».

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Особое внимание уделено зонам отдыха на открытом воздухе — с мягкими уличными диванами, обитыми outdoor-тканями оттенков виноградного сусла и оливковых деревьев по проекту Франческо Бинфаре, и с мебелью A’mare из поликарбоната по эскизам Якопо Фоджини, словно выточенной из голубого льда. Это рай для тех, кто сбежал из больших городов, чтобы отдохнуть в окружении тосканской природы. А если надоест ленивое времяпрепровождение, отель предлагает много вариантов для активного отдыха — от поездок на велосипеде по лесным маршрутам и экскурсий по виноградникам до игры в гольф на одном из самых больших и живописных полей Тосканы. И, конечно, нельзя забывать о гастрономических удовольствиях: на курорте работает несколько ресторанов и баров, которыми заведует шеф-повар Давиде де Симоне. В меню — блюда тосканской и флорентийской кухни, приготовленные из сезонных продуктов с собственной фермы и соседних небольших хозяйств.

Согласно хроникам, в 1562 году один из гостей отправил здешнему лорду благодарственное письмо за оказанное гостеприимство. В этих местах радушно встречают приезжих и пять веков спустя.

Татьяна Парфенова