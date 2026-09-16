Капри снова в моде

Внимание к деталям и тщательная работа с материалами, будь то дерево, кожа, камень или ткани, отличают итальянский люксовый бренд Ludovica Mascheroni. В этом году компании исполнилось 20 лет, и по этому случаю ее основатели, супруги Фабио Маскерони и Роберта Альо, обратились к одному из первых своих проектов, Capri.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мебель из коллекции Capri от бренда Ludovica Mascheroni

Фото: Ludovica Mascheroni Мебель из коллекции Capri от бренда Ludovica Mascheroni

Фото: Ludovica Mascheroni

Коллекция включает мягкую мебель, художественные буазери и столики. Для моделей, перевыпущенных с учетом актуальных тенденций, характерна вневременная элегантность, неотъемлемая составляющая ДНК бренда. Дизайнеры стремились передать ощущение, которое оставляет атмосфера острова Капри: мягкая игра света и тени, спокойная, гармоничная палитра, плавные природные формы. Фабрика часто работает с любимым в Италии орехом каналетто. В предметах коллекции Capri им инкрустированы отделочные панели буазери с кожаными и замшевыми элементами и кофейные столики со съемными столешницами-подносами. Ножки столиков обиты замшей. Для мягкой мебели — дивана и кресла Lady Capri — используются пружинные блоки и набивка пальмовым волокном. Обивочные ткани — хлопок и лен с замшевыми и кожаными вставками. Ludovica Mascheroni работает и с кашемиром Loro Piana. Линия Capri подойдет прежде всего для гостиной, но отдельные элементы можно использовать и в других помещениях дома.

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Новую коллекцию впервые продемонстрировали на миланской Неделе дизайна-2026 во флагманском бутике бренда. Он расположен в модном квартале города, и это неслучайно, ведь эстетика Ludovica Mascheroni во многом родственна подходу высокой моды, где дизайну и качеству исполнения придают особое значение. Обновленной Capri, говорят Маскерони и Альо, они хотели показать, что идеи, сформулированные компанией в самом начале пути, выдержали проверку временем. А опыт, суммирующий накопленные умения и знания, становится трамплином для новых, усовершенствованных решений и образов. Представитель бренда в России — компания WWTS.

Марина Волкова