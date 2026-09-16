Яркие проекты последних лет

В путешествиях по России все чаще важной частью культурной программы становится знакомство с реализованными проектами современных архитекторов. «Ъ-Стиль» выбрал те из них, которые заслуживают особого внимания.

Театр Камала

Казань

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала Фото: Андрей Артис Театр Камала построен по проекту японского архитектора Кэнго Кумы Фото: Дмитрий Чебаненко Следующая фотография 1 / 2 Новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала Фото: Андрей Артис Театр Камала построен по проекту японского архитектора Кэнго Кумы Фото: Дмитрий Чебаненко

Новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала — пример реализованного в России проекта известного японского архитектора Кэнго Кумы. Он придумал для стоящего на берегу живописного озера Нижний Кабан театра контрастный образ. Снаружи театр похож на ледяные кристаллы, а внутри — на теплую золотую шкатулку, украшенную орнаментами, это отсылка к легенде о затопленных ханских сокровищах. Соавтором выступило российское бюро Wowhaus. В реализации проекта участвовала и казанская мастерская Германа Бакулина. В театре несколько сценических пространств — от классического большого зала до экспериментальных площадок. В его программе много зрелищных постановок, спектакли идут с синхронным переводом на русский язык.

Филиал Третьяковской галереи

Калининград

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фасад филиала Третьяковской галереи в Калининграде Фото: Светлана Андрюхина / Третьяковская Галерея в Калининграде Филиал Третьяковской галереи в Калининграде Фото: Светлана Андрюхина / Третьяковская Галерея в Калининграде Филиал Третьяковской галереи в Калининграде Фото: Светлана Андрюхина / Третьяковская Галерея в Калининграде Следующая фотография 1 / 3 Фасад филиала Третьяковской галереи в Калининграде Фото: Светлана Андрюхина / Третьяковская Галерея в Калининграде Филиал Третьяковской галереи в Калининграде Фото: Светлана Андрюхина / Третьяковская Галерея в Калининграде Филиал Третьяковской галереи в Калининграде Фото: Светлана Андрюхина / Третьяковская Галерея в Калининграде

Открывшееся прошлым летом новое здание филиала Третьяковской галереи (проект бюро «Меганом») стало новой достопримечательностью города. Благодаря 15-метровой консоли музей словно парит над землей, его силуэт напоминает огромный океанский лайнер — отличный образ для портового города. В июне здесь открылась выставка «Точка и линия» (действует до 28 марта 2027 года), тема которой история русской абстракции. Постоянная экспозиция посвящена истории Третьяковской галереи — от частного собрания Павла Третьякова до крупнейшего национального музея страны.

Государственная художественная галерея

Пермь

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Фото: Андрей Белимов-Гущин Государственная художественная галерея

Фото: Андрей Белимов-Гущин

Вытянувшееся вдоль Камы здание музея (проект бюро СПИЧ), облицованное патинированной медью, отсылает и к силуэтам Уральских гор, и к промышленной истории города, выросшего вокруг медеплавильных заводов. Вместе с отреставрированными заводскими корпусами галерея стала частью нового культурного кластера, который формируется на территории бывшего вагоноремонтного завода имени Шпагина. Главная причина приехать сюда, конечно, знаменитые «пермские боги», крупнейшая коллекция деревянной религиозной скульптуры XVII–XIX веков. В новом музее она наконец заняла достойное пространство: с верхним светом, отделкой из теплого светлого дерева и почти храмовой, сакральной атмосферой.

Фабрика-кухня — филиал Третьяковской галереи

Самара

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание фабрики-кухни в Самаре стало самым необычным филиалом Третьяковской галереи

Фото: Евгений Шаров / Третьяковская галерея в Самаре Здание фабрики-кухни в Самаре стало самым необычным филиалом Третьяковской галереи

Фото: Евгений Шаров / Третьяковская галерея в Самаре

Самый необычный филиал Третьяковской галереи разместился в здании самарской фабрики-кухни — шедевре советского конструктивизма, построенном в 1932 году по проекту Екатерины Максимовой. Имеющее в плане форму серпа и молота, оно является одной из главных архитектурных достопримечательностей города. Этой осенью поводом для посещения музея может стать выставка «Состояние потока Волга в русском искусстве» (открыта до 28 сентября), собравшая произведения от Левитана и Куинджи до современных художников. Кроме того, рекомендуется к просмотру постоянная экспозиция, рассказывающая об истории советского общепита.

Пакгаузы на Стрелке

Нижний Новгород

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ажурные конструкции современных пакгаузов появились благодаря павильонам Всероссийских выставок конца XIX века

Фото: Дмитрий Чебаненко Ажурные конструкции современных пакгаузов появились благодаря павильонам Всероссийских выставок конца XIX века

Фото: Дмитрий Чебаненко

В 2015 году, когда перед чемпионатом мира по футболу приводилась в порядок застройка нижегородской Стрелки, за складскими стенами были обнаружены металлические конструкции павильонов Всероссийских выставок 1882 и 1896 годов, ажурные и изящные. Их решено было сохранить, сделав частью нового проекта. Решение, предложенное Сергеем Чобаном и бюро СПИЧ, оказалось простым и остроумным. Исторический каркас не стали накрывать новой оболочкой, напротив, внутрь него встроили павильоны, облицованные зеркальной нержавеющей сталью. Благодаря этому новые объемы словно исчезают, отражая небо, Волгу, знаменитые закаты и сам город. Они почти невидимы, а нарядные металлические конструкции XIX века остаются в центре внимания. В одном из пакгаузов расположился концертный зал, во втором — выставочный, программа мероприятий публикуется на сайте.

Парк Галицкого

Краснодар

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Арт-объект «Мать-Земля» в Парке Галицкого Фото: Irina Mastryukova / Фотобанк Лори Футуристичное здание, кафе La Rosee в Парке Облаков Фото: Алексей Букреев / Фотобанк Лори Каньон в Парке Галицкого Фото: Алексей Букреев / Фотобанк Лори Следующая фотография 1 / 3 Арт-объект «Мать-Земля» в Парке Галицкого Фото: Irina Mastryukova / Фотобанк Лори Футуристичное здание, кафе La Rosee в Парке Облаков Фото: Алексей Букреев / Фотобанк Лори Каньон в Парке Галицкого Фото: Алексей Букреев / Фотобанк Лори

Начавшись как городской парк рядом со стадионом, за неполные десять лет парк «Краснодар» вырос почти вдвое и сегодня занимает больше 40 га. Последние крупные дополнения — Парк облаков и Каньон, где сложный искусственный рельеф, водопады, смотровые площадки создают впечатление фантастического ландшафта. Отдельного визита заслуживает Японский сад — крупнейший за пределами Японии. Кроме того, в парке одна из лучших в России коллекций современного паблик-арта с работами мировых звезд: от эфемерной архитектуры «Абстракта» итальянца Эдоардо Тресольди до работ Recycle Group и зеркальных скульптур американца Кена Келлехера.

Марина Юшкевич