Новости
Бессрочное удобство
Архитектор Кьяра Меннини, основательница бренда Midsummer Milano,— сторонник системного подхода к обустройству спальни: основание, матрас и топпер, по ее мнению, должны проектироваться и работать вместе. В Midsummer Milano полностью отказались от использования синтетических пен. В производстве применяются исключительно натуральные шелк, кашемир, органический лен, шерсть альпаки и викуньи, конский волос и растительные волокна; матрасы обтягивают эксклюзивными дизайнерскими тканями.
Архитектор,основательница бренда Midsummer Milano Кьяра Меннини
Фото: Midsummer Milano
В новом сезоне марка выпустила спальную систему с матрасом и топпером в обивке льняной тканью Loro Piana Interiors с рисунком пейсли. Основание и изголовье обтянуты натуральным шелком природных оттенков. Спальные системы Paisley изготавливаются и собираются вручную.
Топпер и матрас двусторонние. В составе ткани на летней стороне топпера — шерсть овец породы шевиот в сочетании со льном, а на зимней стороне — шерсть с шелком. В набивке матраса на летней стороне — шерсть, хлопок и Ingeo (растительное волокно из кукурузного крахмала), а на зимней к шерсти добавляется пух беби альпака. Натуральные материалы способствуют лучшему теплообмену: на таком матрасе не жарко и не холодно. Комфортность и поддержку спины обеспечивают микропружины и блок независимых карманных пружин.
На матрасы Midsummer Milano предоставляется 25-летняя гарантия, но изделия разрабатываются в расчете на бессрочную службу. Компания предлагает бесплатную проверку состояния спальной системы каждые 15 лет и при необходимости ее полную реставрацию..
Комфортный минимализм
Кресло Althea от Rimadesio
Фото: Rimadesio
Лаконичные формы мебели 1970-х не теряют популярности. Пример тому новое кресло Althea от Rimadesio. Дизайнер Джузеппе Бавузо называет его современной интерпретацией классического кресла для чтения. Глубокое сиденье и высокая спинка обеспечивают эргономичную поддержку тела и головы, а легкая стальная основа — прочность и надежность конструкции. Кожаная или текстильная обивка отделана кантом, подчеркивающим четкий силуэт, металлические подлокотники обтянуты кожей. В комплекте идет компактный пуф для ног.
Коралловые вихри
Lalique отмечает в этом году столетие вазы Tourbillons. Созданная в 1926 году дочерью Рене Лалика Сюзанной Лалик-Аваланд, она стала визитной карточкой хрустального дома. Рисунок в виде спиралей и завитков напоминает побеги папоротника: их скрученные ростки постепенно раскрываются, превращаясь в резные листья. Это движение — вверх, к солнцу — мастера бренда передают, сочетая прозрачный и сатинированный хрусталь. В честь столетия вазы Lalique представляет ее новую интерпретацию — с коралловой патиной, подчеркивающей глубину и динамику орнамента.
В фирменном цвете
Ваза Daum из коллекции Tulip
Фото: Daum
Коллекция Tulip, выпущенная в 2004 году, больше 20 лет остается бестселлером Daum. Ее дизайн вдохновлен хрупкой грацией тюльпана и представляет собой идеальный союз природной формы и традиций художественного мастерства бренда. В 2026 году коллекция выпущена в 49-м фирменном цвете дома Amber Pink, в котором теплые янтарные оттенки соединились с мягкостью припудренного розового. Предметы изготовляются вручную в технике хрустальной пасты, позволяющей добиться уникальной глубины цвета, прозрачности и богатой игры света. Коллекция представлена в нескольких формах и размерах.
Цветок пустыни
В Booroom Gallery появился новый автор-резидент — Никита Ерохин, дизайнер и основатель бренда КАМЕН. Он много работает в ОАЭ, в основе его коллекции КАМЕН 0.6 лежит образ «розы пустыни» — минерального образования из гипса или барита, которое формируется в слоях песка. Подобные формы можно увидеть в архитектуре Национального музея Катара Жана Нувеля, которого тоже интересовал этот феномен. Теперь же природная красота и строгая геометрия «каменной розы» воплотилась в скульптурной пластике коллекционных предметов мебели. Все объекты изготавливаются вручную местными мастерами.
Уютный лаунж
В новую коллекцию Bruma дизайна Никколо Деветага для i4 Mariani, вошли два лаунж-кресла: компактное на поворотном основании и с высокой спинкой. У обоих предметов объемное мягкое сиденье контрастирует с изящным металлическим основанием. Bruma дебютировала на Salone del Mobile.Milano 2026 в секции Workplace 3.0, впрочем, коллекция предназначена не только для офисов. Глубокая посадка и обивка из мягкой кожи или ткани делают кресла подходящими для гостиной, кабинета или библиотеки. Bruma современного дизайна отлично сочетается со знаковыми моделями i4 Mariani, например с диваном Montecarlo, спроектированным Серджо Парравичини в 1981 году. Представитель бренда в России — компания WWTS.