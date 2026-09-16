Бессрочное удобство

Архитектор Кьяра Меннини, основательница бренда Midsummer Milano,— сторонник системного подхода к обустройству спальни: основание, матрас и топпер, по ее мнению, должны проектироваться и работать вместе. В Midsummer Milano полностью отказались от использования синтетических пен. В производстве применяются исключительно натуральные шелк, кашемир, органический лен, шерсть альпаки и викуньи, конский волос и растительные волокна; матрасы обтягивают эксклюзивными дизайнерскими тканями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архитектор,основательница бренда Midsummer Milano Кьяра Меннини

Фото: Midsummer Milano Архитектор,основательница бренда Midsummer Milano Кьяра Меннини

Фото: Midsummer Milano

В новом сезоне марка выпустила спальную систему с матрасом и топпером в обивке льняной тканью Loro Piana Interiors с рисунком пейсли. Основание и изголовье обтянуты натуральным шелком природных оттенков. Спальные системы Paisley изготавливаются и собираются вручную.

Топпер и матрас двусторонние. В составе ткани на летней стороне топпера — шерсть овец породы шевиот в сочетании со льном, а на зимней стороне — шерсть с шелком. В набивке матраса на летней стороне — шерсть, хлопок и Ingeo (растительное волокно из кукурузного крахмала), а на зимней к шерсти добавляется пух беби альпака. Натуральные материалы способствуют лучшему теплообмену: на таком матрасе не жарко и не холодно. Комфортность и поддержку спины обеспечивают микропружины и блок независимых карманных пружин.

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На матрасы Midsummer Milano предоставляется 25-летняя гарантия, но изделия разрабатываются в расчете на бессрочную службу. Компания предлагает бесплатную проверку состояния спальной системы каждые 15 лет и при необходимости ее полную реставрацию..

Комфортный минимализм

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кресло Althea от Rimadesio

Фото: Rimadesio Кресло Althea от Rimadesio

Фото: Rimadesio

Лаконичные формы мебели 1970-х не теряют популярности. Пример тому новое кресло Althea от Rimadesio. Дизайнер Джузеппе Бавузо называет его современной интерпретацией классического кресла для чтения. Глубокое сиденье и высокая спинка обеспечивают эргономичную поддержку тела и головы, а легкая стальная основа — прочность и надежность конструкции. Кожаная или текстильная обивка отделана кантом, подчеркивающим четкий силуэт, металлические подлокотники обтянуты кожей. В комплекте идет компактный пуф для ног.

Коралловые вихри

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Lalique отмечает в этом году столетие вазы Tourbillons. Созданная в 1926 году дочерью Рене Лалика Сюзанной Лалик-Аваланд, она стала визитной карточкой хрустального дома. Рисунок в виде спиралей и завитков напоминает побеги папоротника: их скрученные ростки постепенно раскрываются, превращаясь в резные листья. Это движение — вверх, к солнцу — мастера бренда передают, сочетая прозрачный и сатинированный хрусталь. В честь столетия вазы Lalique представляет ее новую интерпретацию — с коралловой патиной, подчеркивающей глубину и динамику орнамента.

В фирменном цвете

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ваза Daum из коллекции Tulip

Фото: Daum Ваза Daum из коллекции Tulip

Фото: Daum

Коллекция Tulip, выпущенная в 2004 году, больше 20 лет остается бестселлером Daum. Ее дизайн вдохновлен хрупкой грацией тюльпана и представляет собой идеальный союз природной формы и традиций художественного мастерства бренда. В 2026 году коллекция выпущена в 49-м фирменном цвете дома Amber Pink, в котором теплые янтарные оттенки соединились с мягкостью припудренного розового. Предметы изготовляются вручную в технике хрустальной пасты, позволяющей добиться уникальной глубины цвета, прозрачности и богатой игры света. Коллекция представлена в нескольких формах и размерах.

Цветок пустыни

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мебель из коллекции КАМЕН 0.6 от Никиты Ерохина Фото: пресс-служба Booroom Gallery Мебель из коллекции КАМЕН 0.6 от Никиты Ерохина Фото: пресс-служба Booroom Gallery Следующая фотография 1 / 2 Мебель из коллекции КАМЕН 0.6 от Никиты Ерохина Фото: пресс-служба Booroom Gallery Мебель из коллекции КАМЕН 0.6 от Никиты Ерохина Фото: пресс-служба Booroom Gallery

В Booroom Gallery появился новый автор-резидент — Никита Ерохин, дизайнер и основатель бренда КАМЕН. Он много работает в ОАЭ, в основе его коллекции КАМЕН 0.6 лежит образ «розы пустыни» — минерального образования из гипса или барита, которое формируется в слоях песка. Подобные формы можно увидеть в архитектуре Национального музея Катара Жана Нувеля, которого тоже интересовал этот феномен. Теперь же природная красота и строгая геометрия «каменной розы» воплотилась в скульптурной пластике коллекционных предметов мебели. Все объекты изготавливаются вручную местными мастерами.

Уютный лаунж

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мебель из коллекции Bruma от дизайнера Никколо Деветага Фото: 4Mariani Мебель из коллекции Bruma от дизайнера Никколо Деветага Фото: 4Mariani Кресло из коллекции Bruma от дизайнера Никколо Деветага Фото: 4Mariani Кресло из коллекции Bruma от дизайнера Никколо Деветага Фото: 4Mariani Следующая фотография 1 / 4 Мебель из коллекции Bruma от дизайнера Никколо Деветага Фото: 4Mariani Мебель из коллекции Bruma от дизайнера Никколо Деветага Фото: 4Mariani Кресло из коллекции Bruma от дизайнера Никколо Деветага Фото: 4Mariani Кресло из коллекции Bruma от дизайнера Никколо Деветага Фото: 4Mariani

В новую коллекцию Bruma дизайна Никколо Деветага для i4 Mariani, вошли два лаунж-кресла: компактное на поворотном основании и с высокой спинкой. У обоих предметов объемное мягкое сиденье контрастирует с изящным металлическим основанием. Bruma дебютировала на Salone del Mobile.Milano 2026 в секции Workplace 3.0, впрочем, коллекция предназначена не только для офисов. Глубокая посадка и обивка из мягкой кожи или ткани делают кресла подходящими для гостиной, кабинета или библиотеки. Bruma современного дизайна отлично сочетается со знаковыми моделями i4 Mariani, например с диваном Montecarlo, спроектированным Серджо Парравичини в 1981 году. Представитель бренда в России — компания WWTS.