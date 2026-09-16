Урожай идей

Почему-то именно осенью, когда все вокруг окрашивается в яркие цвета, вспоминаются фантазийные сюжеты английского художника, поэта и дизайнера, видного деятеля движения Arts & Crafts Уильяма Морриса. Он создал сотни работ, посвященных природе, в том числе увядающей, осенней. Часто изображал ягоды ежевики и шиповника, чертополох, дубовые листья с желудями, плющ, листья аканта и другие сезонные сюжеты. Многие орнаменты были выпущены для текстиля и обоев — интересно, что, придуманные в конце XIX века, они пользуются популярностью и у современных декораторов. Моррис всегда подчеркивал, что не копирует природу, а воспевает ее, следуя за воображением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Елена Кананыкина Фото: Yan Yugai Подсветка фасада — система Origine Outdoor, Davide Groppi Фото: Davide Groppi Экспозиция парижской галереи Maison Rapin Фото: Maison Rapin Блюдо Jardin d’Hiver из совместной коллекции посуды дизайнерского дома Laclaux и бренда фарфора Arcaine Paris Фото: Laclaux&Arcaine Paris Керамический кувшин, Джузеппе Чивителли, 1958, будет представлен на Ceramic Art Fair 2026 в Париже 20–25 октября, кураторы выставки Филипп Рапен и Элис Каргар Фото: Giuseppe Civitelli Альбом William Morris: Pattern & Design, выпущен Thames & Hudson в сотрудничестве с Музеем Виктории и Альберта (V&A). Включает около 400 паттернов Морриса для текстиля и обоев из архивов музея Фото: Thames&Hudson Следующая фотография 1 / 6 Елена Кананыкина Фото: Yan Yugai Подсветка фасада — система Origine Outdoor, Davide Groppi Фото: Davide Groppi Экспозиция парижской галереи Maison Rapin Фото: Maison Rapin Блюдо Jardin d’Hiver из совместной коллекции посуды дизайнерского дома Laclaux и бренда фарфора Arcaine Paris Фото: Laclaux&Arcaine Paris Керамический кувшин, Джузеппе Чивителли, 1958, будет представлен на Ceramic Art Fair 2026 в Париже 20–25 октября, кураторы выставки Филипп Рапен и Элис Каргар Фото: Giuseppe Civitelli Альбом William Morris: Pattern & Design, выпущен Thames & Hudson в сотрудничестве с Музеем Виктории и Альберта (V&A). Включает около 400 паттернов Морриса для текстиля и обоев из архивов музея Фото: Thames&Hudson

Не менее выразительно, чем на декоративных тканях, природные контрасты смотрятся на фарфоре и керамике — лучшие образцы обещают показать совсем скоро на Ceramic Art Fair в Париже. Здесь художники работают как с имитациями, так и с абстрактными композициями на основе натюрмортов. В тренде — грубые фактуры, напоминающие кору деревьев или необработанный камень. Невероятного эффекта добиваются дизайнеры освещения, которые превращают люстры в золотые каскады под потолком — одна из таких, напоминающая листопад, украсила обложку этого номера. Какие плоды принесет наступивший сезон, узнаем совсем скоро: в сентябре стартовали главные дизайнерские выставки. Впрочем, небольшой урожай нам уже удалось собрать: некоторые премьеры ищите в этом номере.