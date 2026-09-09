Главные новости за 9 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В результате ночной атаки БПЛА на Новороссийск погибли ребенок и 3 взрослых. Еще 29 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 596 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, атака продолжалась с 20:00 8 сентября до 08:00 9 сентября.

В Новороссийске по предварительным данным, повреждения получили 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладений. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в шести домовладениях Восточного района — они повреждены практически до основания.

В Краснодарском крае на реализацию национальных проектов в 2026 году предусмотрено 53,4 млрд руб. По состоянию на 19 августа кассовое освоение этих средств достигло 52,2%.

В Севастополе стартовал сезон сбора яблок. До октября садоводы планируют собрать 1,2 тыс. т урожая. В этом году на поддержку садоводства в бюджете заложено 13,8 млн руб.

Фармакологическая компания «Кадила Фармасютикалз Лимитед» из Индии планирует вложить 10 млрд руб. в строительство завода по производству лекарственных препаратов в Краснодарском крае.

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после очередной атаки беспилотников. В городе повреждены жилые дома, предприятия и объекты социальной инфраструктуры.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об увольнении генерального директора ГУП РК «Крымэнерго» Максима Шклярского. Причиной стали многочисленные жалобы предпринимателей на необоснованные поборы со стороны предприятия.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о продлении отсрочки уплаты арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности региона. Период отсрочки продлен до 1 января 2027 года с возможностью уплаты до 1 декабря 2027 года.

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Геленджика повреждена электроподстанция. Вследствие этого зафиксировано отключение электроэнергии в микрорайонах Тонкий Мыс и Северный, в ряде СНТ, селе Марьина Роща, а также на отдельных улицах Геленджика.