На реализацию нацпроектов в Краснодарском крае в 2026 году направили 53,4 млрд рублей

В Краснодарском крае на реализацию национальных проектов в 2026 году предусмотрено 53,4 млрд руб. По состоянию на 19 августа кассовое освоение этих средств достигло 52,2%, сообщила «Эксперту Юг» директор департамента организации проектной деятельности администрации региона Светлана Герих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из общего объема финансирования 25,1 млрд руб. приходится на федеральный бюджет, 27,8 млрд руб. — на краевой и еще 619 млн руб. — на местные бюджеты. Объем средств в течение года может корректироваться в зависимости от дополнительного финансирования и экономии, сформированной по итогам торгов.

За первое полугодие кассовое исполнение расходов по нацпроектам составляло 36,2%, таким образом, к 19 августа показатель вырос почти на 16 процентных пунктов.

Крупнейшими по объему финансирования на Кубани в текущем году стали нацпроекты «Семья» — 21,63 млрд руб., «Инфраструктура для жизни» — 16,21 млрд руб., «Молодежь и дети» — 7,46 млрд руб. и «Продолжительная и активная жизнь» — 6,54 млрд руб. Еще 827 млн руб. предусмотрено на проект «Эффективная и конкурентная экономика», 471,9 млн руб. — на «Туризм и гостеприимство», 200,3 млн руб. — на «Экономику данных и цифровую трансформацию государства».

На проекты «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Экологическое благополучие» и «Кадры» предусмотрено 57,3 млн, 26,2 млн и 9,3 млн руб. соответственно.

В 2027 году на реализацию нацпроектов в крае планируется направить 55,7 млрд руб., в том числе 29,7 млрд руб. из федерального и 25,9 млрд руб. из краевого бюджета. На 2028 год объем финансирования предварительно оценивается в 62,6 млрд руб.: 32,6 млрд руб. составят федеральные средства, 30 млрд руб. — региональные.

Окончательные объемы финансирования на 2027–2028 годы будут определены после утверждения соответствующих федерального и краевого бюджетов, отметила Светлана Герих.

В 2025 году на реализацию национальных проектов в Краснодарском крае было направлено 57,2 млрд руб., из которых 25,1 млрд руб. поступили из федерального бюджета, 31,7 млрд руб. — из краевого и 274 млн руб. — из местных бюджетов.