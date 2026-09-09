На поддержку садоводства в Севастополе в 2026 году выделили 13,8 млн рублей

В Севастополе стартовал сезон сбора яблок. До октября садоводы планируют собрать 1,2 тыс. т урожая, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, в этом году на поддержку садоводства в бюджете заложено 13,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Глава Севастополя заявил, что помимо выделенных средств предусмотрены субсидии на приобретение оборудования. Системная работа, включая капельный полив и внесение удобрений, а также благоприятные погодные условия позволили получить хороший урожай.

По словам Михаила Развожаева, сбор начался в середине августа с ранних сортов «Чемпион» и «Гала». В ближайшее время начнут убирать «Джеромини», «Голден», «Моди», «Фуджи», «Гренни Смит» и «Пинк Леди». Свежие местные яблоки будут на рынках и ярмарках в течение нескольких месяцев.

Как отметил глава региона, с 2016 года в Севастополе заложили 258 га новых садов. Сейчас общая площадь яблоневых насаждений составляет 80,5 га.

Основной объем урожая обеспечивают два предприятия в Верхнесадовом и Родном. В одном из хозяйств — садах «Артвина» — на 71 га интенсивных садов планируют собрать 1 тыс. т яблок. В сборе заняты 20 штатных сотрудников и 30 человек наемных бригад.

Алина Зорина