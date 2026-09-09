В Крыму продлили отсрочку по арендной плате за землю до 1 января 2027 года

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале о продлении отсрочки уплаты арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности региона. Период отсрочки, ранее установленный с 1 июля по 1 ноября 2026 года, продлен до 1 января 2027 года с возможностью уплаты до 1 декабря 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По его словам, готовятся изменения в соответствующий нормативно-правовой акт, который в ближайшее время будет опубликован.

Отсрочка распространяется на договоры аренды участков, предназначенных для сельскохозяйственного использования, мало-, средне- и многоэтажной жилой застройки, хранения автотранспорта, предпринимательства, делового управления, общественного питания, гостиничного и туристического обслуживания, стоянок транспортных средств, отдыха и рекреации, производственной деятельности, разведки и добычи полезных ископаемых, легкой, пищевой, нефтехимической и строительной промышленности, энергетики, связи, а также курортной и санаторной деятельности.

Алина Зорина