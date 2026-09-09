В Геленджике в результате атаки БПЛА повреждена электроподстанция

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Геленджика повреждена электроподстанция. По словам главы муниципального образования Алексея Богодистова, вследствие этого зафиксировано отключение электроэнергии в микрорайонах Тонкий Мыс и Северный, в ряде СНТ, селе Марьина Роща, а также на отдельных улицах Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщил в своем Telegram-канале Алексей Богодистов, в результате повреждения электроподстанции никто не погиб и не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные и аварийные службы, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

«Напоминаю: не снимайте и не публикуйте в социальных сетях последствия атаки, места падения БПЛА, работу систем ПВО и действия оперативных служб», — отметил Алексей Богодистов.

«Ъ-Кубань» писал, что ночь на 9 сентября стала для Геленджика наиболее сложной за последнее время из-за массированной атаки беспилотников. Беспилотники в течение всей ночи фиксировались над городом и поражались средствами ПВО и мобильными огневыми группами.

Алина Зорина