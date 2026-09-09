После атаки БПЛА в Новороссийске ввели режим ЧС

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после очередной атаки беспилотников. В городе повреждены жилые дома, предприятия и объекты социальной инфраструктуры, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По его словам, в городской больнице остаются 17 пострадавших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В результате атаки погибли четыре человека.

Повреждения получили восемь многоквартирных и частных домов, три предприятия и православный храм. В детских садах №10 и №22 выбиты стеклопакеты. Повторно пострадала школа №15, где ранее уже проводились восстановительные работы после атаки.

Серьезные повреждения зафиксированы в здании поликлиники №2. Прием пациентов там временно приостановлен. Медицинская помощь оказывается по адресу: улица Первомайская, 11 — в детском поликлиническом отделении и дневном стационаре.

В городе развернут оперативный штаб. Специалисты обследуют территории на наличие обломков беспилотников, начаты подомовые обходы. По каждому пострадавшему адресу будут составлены акты оценки ущерба для последующих региональных и муниципальных выплат.

Поврежден водопровод на улице Магистральной, его восстановлением занимаются специалисты «Водоканала». На улицах Советов и Магистральной повреждена троллейбусная контактная сеть, из-за чего движение транспорта затруднено.

Продолжается ликвидация пожаров в лесных массивах. Для уборки города и восстановления поврежденных объектов власти планируют привлечь дополнительную технику и волонтеров. Основной задачей остается скорейшее восстановление объектов социальной сферы.

Вячеслав Рыжков