Индийская фармкомпания вложит 10 млрд рублей в строительство завода на Кубани

Фармакологическая компания «Кадила Фармасютикалз Лимитед» из Индии планирует вложить 10 млрд руб. в строительство завода по производству лекарственных препаратов в Краснодарском крае. Соответствующее соглашение представители фармкомпании и администрации Кубани заключили на Международной промышленной выставке «Иннопром. Индия» в Нью-Дели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Как сообщили «Ъ-Кубань» в краевой администрации, документ подписан вице-губернатором Кубани Александром Руппелем и руководителем представительства индийской компании «Кадила Фармасютикалз Лимитед» Сингхом Сунилом Кумаром. «Долго шли к этому соглашению, индийские коллеги подбирали площадки в разных регионах. Но именно в нашем крае будет осуществляться строительство фармпроизводства. Буквально вчера мы посетили крупнейший завод компании в штате Гуджарат. Это уникальные технологии, культура, ценности, которые несет компания, поэтому уверен, что это соглашение не только в сфере инвестиций, но и сделает наши страны ближе друг к другу»,— сказал на подписании господин Руппель.

Он также подчеркнул, что Краснодарский край готов оказать полное содействие в реализации строительства фармзавода на своей территории, имея значительный опыт в сопровождении масштабных инвестпроектов, в том числе с участием иностранного капитала. По словам Александра Руппеля, сегодня в регионе действует 225 различных мер поддержки.

По информации пресс-службы администрации Кубани, на сегодняшний день в активной стадии реализации в крае находится более 760 проектов как российских, так и зарубежных инвесторов на общую сумму 5,8 трлн руб. Регион входит в пятерку лидеров Национального инвестиционного рейтинга.

Как отметил на подписании глобальный руководитель по маркетинговой стратегии компании Гхош Самар Праваш Чандра, в процессе подготовки технико-экономического обоснования проекта индийская сторона почувствовала огромное доверие со стороны партнеров, когда обсуждала сотрудничество с Краснодарским краем. «Это один из самых ярких и динамично развивающихся регионов России, который я видел. Мы стремимся создать устойчивую систему здравоохранения с помощью масштабируемой инновационной компании из Индии штата Гуджарат. От имени нашего председателя господина Раджива Моди хочу сказать, что мы настроены на долгосрочную совместную работу в рамках этого проекта»,— отметил господин Чандра.

Планируется, что объем инвестиций в реализацию инвестпроекта составит порядка 10 млрд руб. Запуск производства позволит создать в регионе более 150 рабочих мест.

Международная выставка «ИННОПРОМ. Индия» проходит по 11 сентября на площадке Bharat Mandapam в Нью-Дели. В коллективной экспозиции Краснодарского края в выставке участвуют восемь производителей промышленной продукции. В рамках деловой программы делегаты Кубани проведут переговоры с руководителями отраслевых ведомств штатов, обсудят вопросы сотрудничества с крупными производителями и поставщиками сырья и оборудования, институтами развития бизнеса в этой стране.

Василий Хитрых