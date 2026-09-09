Почти 600 БПЛА сбили за ночь над Кубанью, Крымом и другими регионами

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 596 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, атака продолжалась с 20:00 8 сентября до 08:00 9 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской и Ульяновской областями, Краснодарским краем и Крымом, а также над акваторией Черного моря.

Как сообщалось, минувшей ночью после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве заповедника на Большом Утрише. Площадь пожара составляет около 1 га, сообщила Светлана Маслова.

На месте работают около 20 человек и пять единиц техники. Для тушения ожидается привлечение авиации.

Вячеслав Рыжков