Главу «Крымэнерго» уволили после жалоб на поборы с предпринимателей

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об увольнении генерального директора ГУП РК «Крымэнерго» Максима Шклярского. Причиной стали многочисленные жалобы предпринимателей на необоснованные поборы со стороны предприятия, передает глава региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По словам Сергея Аксенова, в его адрес поступали обоснованные претензии к работе «Крымэнерго». В частности, предприятие взимало плату за выдачу справки, необходимой для прокладки инженерных сетей, тогда как другие органы выдают такой документ бесплатно. Кроме того, оплачивались и другие услуги, которые по сути являются обычными административно-управленческими действиями должностных лиц: прием заявлений, согласование калькуляции, выписка счетов.

Особое внимание глава региона обратил на работу комиссии по рассмотрению неучтенного потребления электроэнергии. В качестве примера он привел случай в Феодосии, когда предпринимателю после погашения задолженности в 13 тыс. руб. начислили штраф 1,6 млн руб., хотя прибор учета был исправен, а факта хищения не зафиксировано. По словам Сергея Аксенова, известно и о других аналогичных нарушениях.

Глава Крыма поручил министру топлива и энергетики Владимиру Воронкину навести порядок в «Крымэнерго», распустить комиссию и направить документы в прокуратуру для проверки ее работы. Также он обратился к предпринимателям с просьбой сообщать о подобных случаях через его соцсети для последующей передачи материалов в правоохранительные органы.

«Работа по восстановлению сетей продолжается. Благодарю всех, кто непосредственно участвует в процессе. Отдельная благодарность — дополнительным ремонтным бригадам. Поручил министру топлива и энергетики РК взять на личный контроль дальнейший ремонт сетевого хозяйства»,— отметил Сергей Аксенов.

Алина Зорина