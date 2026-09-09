На Ставрополье зафиксировали снижение объемов продаж алкоголя летом 2026 года

В летний сезон 2026 года в Ставропольском крае реализовали 25,78 млн литров алкогольной продукции — это на 7% ниже показателя аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на прессслужбу губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В структуре продаж лидирует пиво — на него пришлось 20,85 млн литров. На втором месте — вино (2,2 млн литров), далее следуют водка (2,06 млн литров) и коньяк (0,66 млн литров). Во всех указанных категориях отмечена отрицательная динамика относительно лета 2025 года: реализация пива сократилась на 7,47%, вина — на 4,69%, водки — на 4,21%, коньяка — на 5,32%.

В курортных городах края за летний сезон продали 4,57 млн литров алкоголя — на 8,4% меньше, чем годом ранее (4,99 млн литров). Среди городов Кавказских Минеральных Вод наибольший объём реализации зафиксирован в Пятигорске (1,99 млн литров), Ессентуках (1 млн литров) и Кисловодске (0,93 млн литров).

Мария Хоперская