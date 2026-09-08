Главные новости за 8 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов в ночь на 8 сентября ликвидировали 384 беспилотника.

Гагаринский районный суд Москвы признал виновными в злоупотреблении полномочиями бывшего председателя совета директоров ПАО «Идея Банк» (Краснодар) Руслана Сулейманова и экс-председателя правления Анжелику Поплавскую.

В результате очередной атаки со стороны ВСУ на Республику Крым погибли два человека.

Окружной суд США отклонил дополнительную жалобу российской оперной певицы, уроженки Краснодара, Анны Нетребко на Метрополитен-оперу и ее генерального директора Питера Гелба по делу о клевете.

Краснодарский краевой суд подтвердил взыскание в доход государства 3,57 млн руб. с бывшего инспектора ГИБДД и его супруги.

Кубанский государственный университет (КубГУ), Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) и Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ) в 2026 году увеличили набор на ИТ-специальности на 13% год к году.

Денежные доходы населения Краснодарского края в первом полугодии 2026 года выросли на 9,9% год к году.

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов, ранее выступавший за ФК «Краснодар», вошел в число номинантов на приз имени Льва Яшина, который французское издание France Football вручает лучшему голкиперу года.

В районе хутора Дюрсо в Новороссийске произошло возгорание лесной подстилки после падения обломков беспилотника.

В Краснодарском крае простились с Исхаком Машбашем — Героем труда России, народным писателем Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Абхазии.