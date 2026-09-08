В лесу под Новороссийском из-за падения обломков БПЛА произошел пожар

В районе хутора Дюрсо в Новороссийске произошло возгорание лесной подстилки после падения обломков беспилотника. На месте работают оперативные и специальные службы, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще один фрагмент БПЛА упал на территории частного домовладения в станице Раевской. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, в Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников. В городе прозвучал сигнал «Внимание всем». Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что городские службы переведены в состояние максимальной готовности. Ведется отражение атаки БПЛА.

Жителям рекомендовано не подходить к окнам и использовать для укрытия помещения без окон либо комнаты со сплошными стенами. Находящимся на улице власти советуют укрываться в цокольных этажах зданий, подземных переходах и паркингах. Граждан также призвали не снимать и не публиковать в соцсетях кадры работы ПВО, средств защиты объектов и оперативных служб.

Вячеслав Рыжков