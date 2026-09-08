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Суд в США отклонил жалобу Анны Нетребко по делу о клевете против Метрополитен-оперы

Окружной суд США отклонил дополнительную жалобу российской оперной певицы, уроженки Краснодара, Анны Нетребко на Метрополитен-оперу и ее генерального директора Питера Гелба по делу о клевете. Судья постановила, что певица не смогла доказать, что он действовал со «злым умыслом», говорится в решении.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Анна Нетребко утверждала, что после подачи иска Питер Гелб начал публичную кампанию против нее, которая нанесла ущерб ее репутации и карьере, в том числе отговаривал другие театры от сотрудничества с ней. Однако суд указал, что генеральный директор критиковал певицу в публичных источниках и до подачи иска, поэтому его высказывания не являются ответной реакцией на судебные действия. При этом суд разрешил Анне Нетребко обратиться с ходатайством об изменении дополнительной жалобы.

Конфликт певицы с Метрополитен-оперой начался в 2022 году, когда театр отменил ее выступления. По ее версии, руководство требовало публично осудить президента России Владимира Путина. В 2024 году суд отклонил ее требования о клевете, но оставил в производстве претензии о гендерной дискриминации. В 2025 году суд позволил ей продолжить разбирательство по этой части.

Фотогалерея

Анна Нетребко и ее творчество

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Анна Нетребко родилась 18 сентября 1971 года в Краснодаре. В 1987 году переехала в Санкт-Петербург, где училась в Санкт-Петербургской государственной консерватории по классу вокала

Анна Нетребко родилась 18 сентября 1971 года в Краснодаре. В 1987 году переехала в Санкт-Петербург, где училась в Санкт-Петербургской государственной консерватории по классу вокала

Фото: Ann Johansson / Corbis via Getty Images

В 1993 году стала победительницей проходившего в Смоленске Всероссийского конкурса вокалистов им. М. И. Глинки (на фото), после чего получила приглашение в Мариинский театр. В том же году дебютировала на его сцене в партии Сюзанны в опере «Свадьба Фигаро»

В 1993 году стала победительницей проходившего в Смоленске Всероссийского конкурса вокалистов им. М. И. Глинки (на фото), после чего получила приглашение в Мариинский театр. В том же году дебютировала на его сцене в партии Сюзанны в опере «Свадьба Фигаро»

Фото: Григорий Калачьян / ТАСС

В 1996 году Анна Нетребко стала лауреатом III премии Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н. А. Римского-Корсакова

В 1996 году Анна Нетребко стала лауреатом III премии Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н. А. Римского-Корсакова

Фото: Григорий Калачьян / ТАСС

В 2000 году Анна Нетребко дебютировала в театре «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке с партией Наташи Ростовой в постановке «Война и мире». Также на сцене этого театра исполняла партию Людмилы в опере «Руслан и Людмила» (на фото)

В 2000 году Анна Нетребко дебютировала в театре «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке с партией Наташи Ростовой в постановке «Война и мире». Также на сцене этого театра исполняла партию Людмилы в опере «Руслан и Людмила» (на фото)

Фото: Jack Vartoogian / Getty Images

В последующие годы выступала на сценах Венской государственной оперы, Парижской национальной оперы, Берлинской государственной оперы, Карнеги-холла и других &lt;br>Анна Нетребко и Принц Чарльз (слева) в Королевском оперном театре в Лондоне

В последующие годы выступала на сценах Венской государственной оперы, Парижской национальной оперы, Берлинской государственной оперы, Карнеги-холла и других
Анна Нетребко и Принц Чарльз (слева) в Королевском оперном театре в Лондоне

Фото: John Stillwell / PA Images via Getty Images

В Мариинском театре Анна Нетребко исполняла партии Антониды в «Жизни за царя» и Людмилы в «Руслане и Людмила» Михаила Глинки, Ксении в «Борисе Годунове» Модеста Мусоргского, Розины в «Севильском цирюльнике» Джоаккино Россини, Микаэлы в «Кармен» Жоржа Бизе и другие

В Мариинском театре Анна Нетребко исполняла партии Антониды в «Жизни за царя» и Людмилы в «Руслане и Людмила» Михаила Глинки, Ксении в «Борисе Годунове» Модеста Мусоргского, Розины в «Севильском цирюльнике» Джоаккино Россини, Микаэлы в «Кармен» Жоржа Бизе и другие

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

Анна Нетребко во время репетиции Зальцбургского фестиваля в Австрии. Певица исполнила роль Виолетты из оперы Джузеппе Верди «Травиата»

Анна Нетребко во время репетиции Зальцбургского фестиваля в Австрии. Певица исполнила роль Виолетты из оперы Джузеппе Верди «Травиата»

Фото: Andreas Schaad / AP

В 2006 году Анна Нетребко получила австрийское гражданство, однако сохранила при этом гражданство России

В 2006 году Анна Нетребко получила австрийское гражданство, однако сохранила при этом гражданство России

Фото: Peter Bischoff / Getty Images

В 2007 году Анна Нетребко получила заглавную партию в опере «Манон Леско» Джакомо Пуччини в Немецкой государственной опере (на фото). В 2016 году с этой ролью она дебютировала на сцене Большого театра в Москве&lt;br> На фото: с мексиканским певцом Роландо Вильясоном

В 2007 году Анна Нетребко получила заглавную партию в опере «Манон Леско» Джакомо Пуччини в Немецкой государственной опере (на фото). В 2016 году с этой ролью она дебютировала на сцене Большого театра в Москве
На фото: с мексиканским певцом Роландо Вильясоном

Фото: Michael Kappeler / ddp images via AFP

Анна Нетребко на репетиции Венского бала — главного события венского бального сезона

Анна Нетребко на репетиции Венского бала — главного события венского бального сезона

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В 2012 году Анна Нетребко являлась доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина

В 2012 году Анна Нетребко являлась доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2015 году Анна Нетребко вышла замуж за оперного певца Юсифа Эйвазова

В 2015 году Анна Нетребко вышла замуж за оперного певца Юсифа Эйвазова

Фото: Gisela Schober / Getty Images

Анна Нетребко является Народной артисткой России, каммерзенгером Венской оперы, многократный лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», немецкой музыкальной премии «Эхо классик»

Анна Нетребко является Народной артисткой России, каммерзенгером Венской оперы, многократный лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», немецкой музыкальной премии «Эхо классик»

Фото: Валентин Барановский / Коммерсантъ  /  купить фото

Певица записала около 30 музыкальных дисков с исполнением различных произведений, а также снялась в нескольких голливудских фильмах, включая «Дневники принцессы 2: Как стать королевой» (2004) и «Богема» (2008)

Певица записала около 30 музыкальных дисков с исполнением различных произведений, а также снялась в нескольких голливудских фильмах, включая «Дневники принцессы 2: Как стать королевой» (2004) и «Богема» (2008)

Фото: Валентин Барановский / Коммерсантъ

В 2014 году Анна Нетребко исполнила олимпийский гимн на церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи. Также певица в 2018 году выступала на на концерте, посвященном открытию Чемпионата по футболу в России (на фото)

В 2014 году Анна Нетребко исполнила олимпийский гимн на церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи. Также певица в 2018 году выступала на на концерте, посвященном открытию Чемпионата по футболу в России (на фото)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Свое 50-летие певица отметила концертом в Государственном Кремлевском дворце. Вместе с Анной Нетребко в концерте приняли участие мировые звезды оперы, в том числе Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Лука Сальси и Михаэль Фолле

Свое 50-летие певица отметила концертом в Государственном Кремлевском дворце. Вместе с Анной Нетребко в концерте приняли участие мировые звезды оперы, в том числе Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Лука Сальси и Михаэль Фолле

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

С началом СВО в феврале 2022 года нью-йоркская «Метрополитен-опера» и Баварская государственная опера разорвали отношения с певицей, поскольку она не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ. В сентябре 2023 года Берлинская опера возобновила сотрудничество с Анной Нетребко &lt;br>На фото: оперная певица на постановке «Макбета» Джузеппе Верди в Берлине, 15 сентября 2023 года

С началом СВО в феврале 2022 года нью-йоркская «Метрополитен-опера» и Баварская государственная опера разорвали отношения с певицей, поскольку она не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ. В сентябре 2023 года Берлинская опера возобновила сотрудничество с Анной Нетребко
На фото: оперная певица на постановке «Макбета» Джузеппе Верди в Берлине, 15 сентября 2023 года

Фото: Annette Riedl / dpa / AP

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Анна Нетребко родилась 18 сентября 1971 года в Краснодаре. В 1987 году переехала в Санкт-Петербург, где училась в Санкт-Петербургской государственной консерватории по классу вокала

Фото: Ann Johansson / Corbis via Getty Images

В 1993 году стала победительницей проходившего в Смоленске Всероссийского конкурса вокалистов им. М. И. Глинки (на фото), после чего получила приглашение в Мариинский театр. В том же году дебютировала на его сцене в партии Сюзанны в опере «Свадьба Фигаро»

Фото: Григорий Калачьян / ТАСС

В 1996 году Анна Нетребко стала лауреатом III премии Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н. А. Римского-Корсакова

Фото: Григорий Калачьян / ТАСС

В 2000 году Анна Нетребко дебютировала в театре «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке с партией Наташи Ростовой в постановке «Война и мире». Также на сцене этого театра исполняла партию Людмилы в опере «Руслан и Людмила» (на фото)

Фото: Jack Vartoogian / Getty Images

В последующие годы выступала на сценах Венской государственной оперы, Парижской национальной оперы, Берлинской государственной оперы, Карнеги-холла и других
Анна Нетребко и Принц Чарльз (слева) в Королевском оперном театре в Лондоне

Фото: John Stillwell / PA Images via Getty Images

В Мариинском театре Анна Нетребко исполняла партии Антониды в «Жизни за царя» и Людмилы в «Руслане и Людмила» Михаила Глинки, Ксении в «Борисе Годунове» Модеста Мусоргского, Розины в «Севильском цирюльнике» Джоаккино Россини, Микаэлы в «Кармен» Жоржа Бизе и другие

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Анна Нетребко во время репетиции Зальцбургского фестиваля в Австрии. Певица исполнила роль Виолетты из оперы Джузеппе Верди «Травиата»

Фото: Andreas Schaad / AP

В 2006 году Анна Нетребко получила австрийское гражданство, однако сохранила при этом гражданство России

Фото: Peter Bischoff / Getty Images

В 2007 году Анна Нетребко получила заглавную партию в опере «Манон Леско» Джакомо Пуччини в Немецкой государственной опере (на фото). В 2016 году с этой ролью она дебютировала на сцене Большого театра в Москве
На фото: с мексиканским певцом Роландо Вильясоном

Фото: Michael Kappeler / ddp images via AFP

Анна Нетребко на репетиции Венского бала — главного события венского бального сезона

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В 2012 году Анна Нетребко являлась доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2015 году Анна Нетребко вышла замуж за оперного певца Юсифа Эйвазова

Фото: Gisela Schober / Getty Images

Анна Нетребко является Народной артисткой России, каммерзенгером Венской оперы, многократный лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», немецкой музыкальной премии «Эхо классик»

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский  /  купить фото

Певица записала около 30 музыкальных дисков с исполнением различных произведений, а также снялась в нескольких голливудских фильмах, включая «Дневники принцессы 2: Как стать королевой» (2004) и «Богема» (2008)

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

В 2014 году Анна Нетребко исполнила олимпийский гимн на церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи. Также певица в 2018 году выступала на на концерте, посвященном открытию Чемпионата по футболу в России (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Свое 50-летие певица отметила концертом в Государственном Кремлевском дворце. Вместе с Анной Нетребко в концерте приняли участие мировые звезды оперы, в том числе Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Лука Сальси и Михаэль Фолле

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

С началом СВО в феврале 2022 года нью-йоркская «Метрополитен-опера» и Баварская государственная опера разорвали отношения с певицей, поскольку она не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ. В сентябре 2023 года Берлинская опера возобновила сотрудничество с Анной Нетребко
На фото: оперная певица на постановке «Макбета» Джузеппе Верди в Берлине, 15 сентября 2023 года

Фото: Annette Riedl / dpa / AP

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