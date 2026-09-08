Суд в США отклонил жалобу Анны Нетребко по делу о клевете против Метрополитен-оперы

Окружной суд США отклонил дополнительную жалобу российской оперной певицы, уроженки Краснодара, Анны Нетребко на Метрополитен-оперу и ее генерального директора Питера Гелба по делу о клевете. Судья постановила, что певица не смогла доказать, что он действовал со «злым умыслом», говорится в решении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Анна Нетребко утверждала, что после подачи иска Питер Гелб начал публичную кампанию против нее, которая нанесла ущерб ее репутации и карьере, в том числе отговаривал другие театры от сотрудничества с ней. Однако суд указал, что генеральный директор критиковал певицу в публичных источниках и до подачи иска, поэтому его высказывания не являются ответной реакцией на судебные действия. При этом суд разрешил Анне Нетребко обратиться с ходатайством об изменении дополнительной жалобы.

Конфликт певицы с Метрополитен-оперой начался в 2022 году, когда театр отменил ее выступления. По ее версии, руководство требовало публично осудить президента России Владимира Путина. В 2024 году суд отклонил ее требования о клевете, но оставил в производстве претензии о гендерной дискриминации. В 2025 году суд позволил ей продолжить разбирательство по этой части.