Руководители краснодарского «Идея Банка» осуждены за злоупотребление полномочиями

Гагаринский районный суд Москвы признал виновными в злоупотреблении полномочиями бывшего председателя совета директоров ПАО «Идея Банк» (Краснодар) Руслана Сулейманова и экс-председателя правления Анжелику Поплавскую. Их действия причинили банку существенный вред. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Руслан Сулейманов приговорён к 6 годам лишения свободы условно, Анжелика Поплавская — к 5 годам условно. Обоим запрещено занимать руководящие должности в кредитно-финансовых учреждениях: Роману Сулейманову — на 2 года 6 месяцев, Анжелике Поплавской — на 2 года.

Гражданский иск Агентства по страхованию вкладов, поданный в интересах банка, на 155 млн рублей удовлетворён в полном объёме. Арест на имущество Поплавской сохраняется до исполнения приговора.

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации в 2016 году в связи с проведением высокорискованной кредитной политики и отсутствием адекватных резервов на возможные потери по ссудам.

Тат Гаспарян