Доходы населения Кубани выросли почти на 10% в первом полугодии

Денежные доходы населения Краснодарского края в первом полугодии 2026 года выросли на 9,9% год к году, до этого расходы жителей увеличились на 11,1%, следует из доклада Краснодарстата о социально-экономическом положении региона. Расходы на покупку товаров и оплату услуг выросли на 10,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

При этом реальные располагаемые доходы населения, то есть доходы за вычетом обязательных платежей и с учетом изменения потребительских цен, увеличились на 3,8%.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июне составила 90 166 руб., что на 9,7% больше показателя июня прошлого года. В реальном выражении рост заработной платы оказался значительно ниже — 3,8%.

Наиболее высокие зарплаты по итогам первого полугодия зафиксированы в ряде транспортных и финансовых отраслей. Работники водного транспорта в среднем получали 166 928 руб. в месяц, специалисты в сфере информации и связи — 156 940 руб., воздушного транспорта — 146 071 руб., производства кокса и нефтепродуктов — 141 777 руб., финансовой и страховой деятельности — 137 081 руб. В сфере спорта, отдыха и развлечений среднемесячная зарплата составила 129 170 руб.

Наиболее низкие показатели оплаты труда отмечены в обработке древесины — 38 492 руб. в месяц, текстильном производстве — 38 560 руб., швейной отрасли — около 43,7 тыс. руб. и почтовой и курьерской деятельности — 44 473 руб.

Вячеслав Рыжков