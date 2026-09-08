Два жителя Крыма погибли в результате атаки ВСУ

В результате очередной вражеской атаки со стороны ВСУ на Республику Крым погибли два человека. Как заявил в своем Telegram-канале губернатор Сергей Аксенов, есть один пострадавший.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Погибшие и один пострадавший являются жителями Симферопольского района. По словам Сергея Аксенова, органами власти будет оказана вся необходимая помощь.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этого варварского налета. Скорейшего выздоровления получившему ранения», — заявил губернатор Республики Крым.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 384 беспилотника. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 мск 7 сентября до 08:00 мск 8 сентября над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина