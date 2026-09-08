Набор на IT-программы в вузах Кубани вырос на 13%

Кубанский государственный университет (КубГУ), Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) и Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ) в 2026 году увеличили набор на ИТ-специальности на 13% год к году. На первый курс по направлениям, связанным с информационными технологиями, зачислено около 2,5 тыс. человек, сообщили в администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Рост набора связывают с увеличением числа ИТ-компаний в регионе и спроса на специалистов цифрового профиля. По словам руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислава Завального, вузы расширяют существующие программы и открывают новые направления подготовки с учетом потребностей региональной экономики.

КубГУ второй год подряд получает грантовую поддержку в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» на подготовку специалистов в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта. В 2026 году университет запустил новую образовательную программу, предусматривающую подготовку инженеров-программистов, специалистов по кибербезопасности, бизнес-аналитиков и инженеров по данным. На нее зачислено более 100 студентов.

В КубГТУ в этом году более 150 первокурсников будут обучаться по программе «Искусственный интеллект и машинное обучение». Университет также развивает совместные программы с МФТИ по программной инженерии и направления подготовки специалистов в области беспилотных летательных аппаратов и информационной безопасности.

КубГАУ в свою очередь открыл программу «Цифровой инжиниринг». Она ориентирована на подготовку специалистов для агропромышленного комплекса, способных внедрять роботизированные и беспилотные системы, а также технологии искусственного интеллекта.

Вячеслав Рыжков