Суд подтвердил взыскание 3,57 млн рублей с бывшего инспектора ГИБДД на Кубани

Краснодарский краевой суд подтвердил взыскание в доход государства 3,57 млн руб. с бывшего инспектора ГИБДД и его супруги. Апелляционная инстанция признала законным решение Выселковского районного суда, который ранее удовлетворил иск о взыскании средств, законность происхождения которых ответчики не смогли подтвердить, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как установил суд, в 2021–2023 годах на банковские счета супруги инспектора безопасности дорожного движения отделения технического надзора отдела ГИБДД ОМВД России по Выселковскому району поступило более 6 млн руб. Из этой суммы ответчики смогли подтвердить законность получения только 3,096 млн руб.

В результате суд первой инстанции постановил взыскать с супругов солидарно в доход Российской Федерации 3 568 981,95 руб., а также 48 983 руб. государственной пошлины.

Супруги обжаловали решение, однако судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда не нашла оснований для его отмены. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, решение Выселковского районного суда — без изменений. Судебный акт вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков