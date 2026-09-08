Экс-вратаря «Краснодара» Сафонова номинировали на приз вратарю года имени Льва Яшина

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов, ранее выступавший за ФК «Краснодар», вошел в число номинантов на приз имени Льва Яшина, который французское издание France Football вручает лучшему голкиперу года. В список претендентов вошли десять футболистов, сообщила пресс-служба премии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В минувшем сезоне Сафонов стал основным вратарем парижского клуба, выиграв конкуренцию у Люки Шевалье. Вместе с ПСЖ россиянин завоевал титулы чемпиона Франции и победителя Лиги чемпионов, а также выиграл Межконтинентальный кубок. Всего в сезоне 2026/27 он провел 27 матчей, в 12 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

Конкуренцию Сафонову за приз составят марокканец Яссин Буну, бельгиец Тибо Куртуа, швейцарец Грегор Кобель, аргентинец Эмилиано Мартинес, сенегалец Эдуар Менди, испанцы Жоан Гарсия, Давид Райя и Унаи Симон, а также голкипер сборной Кабо-Верде Возинья. Имя обладателя награды объявят 26 октября на церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне. Впервые мероприятие пройдет за пределами Парижа.

27-летний Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года. До перехода во французский клуб он играл за «Краснодар», воспитанником которого является. Россиянин стал первым отечественным вратарем, дважды выигравшим Лигу чемпионов.

Премия лучшему вратарю года была учреждена France Football в 2019 году и названа в честь Льва Яшина — единственного голкипера в истории, получившего «Золотой мяч». Он завоевал эту награду в 1963 году. Обладателями приза имени Яшина становились бразилец Алиссон, итальянец Джанлуиджи Доннарумма, Тибо Куртуа и Эмилиано Мартинес, который выигрывал его дважды. В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.

Вячеслав Рыжков