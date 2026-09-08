Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 384 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 384 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно информации министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи. В период с 20:00 мск 7 сентября до 08:00 мск 8 сентября беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что 7 сентября над регионами России перехватили и уничтожили 32 беспилотника. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы дежурными силами противовоздушной обороны над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской областей, Пермского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина