Жителей Карпинска предупредили о взрывных работах на карьере «Пещерный»

В течение шести дней в Краснотурьинске компания «Полиметалл-Краснотурьинск» будет проводить взрывные работы на карьере «Пещерный», предупредили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Взрывы будут проводиться ежедневно с 14 по 19 сентября в 13:00-18:00. Жителей города простят воздержаться от походов в лес вблизи проведения работ — радиус опасной зоны составляет не менее 500 м.

На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны. Во время работ будет несколько раз включаться сирена. Сначала подаваться один продолжительный предупредительный сигнал, когда начнет вводиться опасная зона. Затем прозвучит еще два продолжительных — боевых, по которым проводится взрыв. При отбое и окончании работ подадут три коротких сигнала.

Ирина Пичурина