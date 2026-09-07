В Ростове выставили на торги права аренды на причалы порта за 66 млн рублей

ФГУП «Росморпорт» проводит аукцион на право долгосрочной аренды причальных сооружений в морском порту Ростова-на-Дону. Стоимость всех лотов составляет более 66 млн руб. Извещение о торгах размещено на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС «Торги» Фото: ГИС «Торги»

На аукцион выставлено несколько лотов. Первый включает причалы №№6-13, расположенные на ул. Береговой в Пролетарском районе Ростова. Объекты предназначены для перегрузки генеральных и навалочных грузов. Начальная стоимость лота — 34,7 млн руб.

Второй лот — причалы №№1-4 Александровского ковша в районе улицы Левобережной, 17 (станица Ольгинская). Их функциональное назначение аналогично: перегрузка генеральных и навалочных грузов. Стартовая цена — 21,8 млн руб.

Третий лот объединяет причалы №№28 и 29 на ул. Шоссейной (сооружение №49 И). При этом причал №28 имеет специализированное назначение — он используется как ремонтно-отстойный пункт, а причал №29 — для перегрузки грузов. Начальная цена лота составляет 9,5 млн руб.

Подать заявку на участие в торгах можно до 5 октября. Итоги аукциона подведут 7 октября. Победитель получит право заключить с ФГУП «Росморпорт» договор аренды на срок от 15 до 49 лет.

Наталья Белоштейн