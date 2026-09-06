Главные новости за неделю 31 августа – 6 сентября: Ростов-на-Дону и область

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону в больнице остаются пятилетний мальчик и его мать. Оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. По данным регионального Минздрава, всего за медицинской помощью обратились четыре человека. Остальным пострадавшим госпитализация не потребовалась, они проходят лечение амбулаторно.

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону к ООО «Ростовское парковочное пространство» (РПП), обязав компанию в течение месяца восстановить работоспособность 144 паркоматов и поддерживать систему до передачи оборудования в муниципальную собственность.

Южный окружной военный суд в пятницу огласил приговор по делу о захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону в июне 2024 года. Обвиняемым назначены крупные сроки лишения свободы — от 23 до 29 лет. Даниилу Камневу назначено 29 лет лишения свободы, Малику Гандалоеву — 28 лет, Адаму Кодзоеву — 26 лет, Рамзану Албекову — 21 год, Магомеду Алханову — 23 года. По версии следствия, в ночь с 15 на 16 июня 2024 года группа заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону сбежала из камеры. Участники побега избили четверых сотрудников ФСИН и захватили двух заложников.

Средняя цена гречневой крупы в Ростовской области с 17 по 31 августа выросла на 7,9% — с 71,54 до 77,16 руб. за кг. Такие данные приводятся в таблицах Ростовстата о средних ценах на товары и платные услуги. Вторым по темпам роста стал сахар-песок: за две недели он подорожал на 4,5% — с 80,73 до 84,40 руб. за кг. Подсолнечное масло прибавило 2,5%, его цена выросла со 149,35 до 153,10 руб. за литр.

В Ростовской области введена должность заместителя губернатора по взаимодействию с военными органами, которую занял генерал-майор внутренней службы Игорь Михайлов. Новую должность в правительстве области ввели для усиления работы по обеспечению безопасности. Господин Михайлов будет координировать вопросы защиты региона от угроз в условиях СВО, а также работу по набору граждан на военную службу по контракту.

Уголовное дело в отношении шести жителей Ростова-на-Дону, обвиняемых в мошенничестве при эвакуации автомобилей, передано в Октябрьский районный суд города. По версии следствия, группа завлекала владельцев неисправных машин низкой стоимостью эвакуации, а после погрузки транспорта требовала с них значительно больше денег.

Некоторые сельскохозяйственные производители Ростовской области рассматривают возможность отказа от посева озимых культур на части площадей под урожай 2027 года. Причина — трудности с реализацией текущего урожая зерна. Особенно сложная ситуация сложилась у средних и мелких сельхозтововаропроизводителей. Многие из них уже задумываются, чем заменить озимые культуры на будущий год.

На промышленной площадке Ростовской АЭС смонтированы четыре бассейна комплекса вентиляторных градирен, возводимых в рамках оснащения энергоблока №4. Строительная готовность объекта достигла 80 %, сообщили на станции.