В Ростове суд рассмотрит дело о мошенничестве с эвакуацией автомобилей

Уголовное дело в отношении шести жителей Ростова-на-Дону, обвиняемых в мошенничестве при эвакуации автомобилей, передано в Октябрьский районный суд города. По версии следствия, группа завлекала владельцев неисправных машин низкой стоимостью эвакуации, а после погрузки транспорта требовала с них значительно больше денег. Об этом сообщила прокуратура Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие считает организатором схемы предпринимателя, занимавшегося эвакуацией автомобилей. При обращении клиента диспетчеры сообщали ему заниженную цену услуги. После того как машина оказывалась на эвакуаторе, водитель называл уже другую стоимость. При несогласии владельца оплачивать выставленный счет автомобиль удерживали на эвакуаторе либо оставляли на стоянке.

Такая схема применялась, по данным правоохранителей, с 2023 по 2025 год. В результате 11 автовладельцам был причинен ущерб. Еще в семи случаях участники группы пытались получить деньги аналогичным способом, однако эти действия были пресечены правоохранителями.

Шесть фигурантов обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), а также ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Валерий Климов